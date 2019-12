Kuşlar için her gün doğaya yem bırakıyorlar

Ağrı Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yetiştirme Derneği üyeleri, kent genelinde son günlerde yağan kar, soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk kuşlar için her gün doğaya yem bırakıyor.

Ağrı Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yetiştirme Derneği Başkanı Sebahattin Aktay ve dernek üyeleri, kentte son günlerde havaların soğuması ve kar yağının ardından doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya bırakılmak üzere yem toplama kampanyası başlattı.

Yaban hayvanlarının korunması amacıyla farkındalık oluşturmak için başlattıkları kampanya kapsamında esnaf ve üyelerinden topladıkları yemleri her gün düzenli olarak doğaya ve şehir içinde belli noktalara hayvanların beslenmesi için bırakan dernek üyeleri, vatandaşların hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Ağrı Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yetiştirme Derneği’nin başlattığı kampanyaya her gün düzenli olarak aldığı yemle destek veren Esnaflardan Ahmet Yenigün, Ağrı’da kışın soğuk havanın etkili olduğunu ve doğada uzun süre kalan kar nedeni ile yaban hayvanlarının yem bulmakta zorlandığını söyleyerek, kampanyayı başlatanlara teşekkür etti.

‘Hayvanları sevmeyen İnsan, insanları da sevmez’

Ağrı Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yetiştirme Derneği Başkanı Sebahattin Aktay başlattıkları kampanya ile ilgili yaptığı açıklamasında kendilerine destek veren Ağrı esnafına teşekkür ederek: “ Biz günde en az 5060 kilograma yakın yemi kuşlar için doğaya bırakıyoruz. Şu anda memleketimiz soğuk ve kar altında. Hayvanlar dışarıda aç kalıyor. O yüzden duyarlı esnafımız arasında bir kampanya başlattık. Onlarda bize yardımcı oluyor. Biz onlardan ve üyelerimizden topladığımız yemleri doğaya bırakıyoruz. Biz hayvanlar aç kalmasın istiyoruz. Bir insanın dili var ama onların yok. O yüzden bizim hayvanları sevmemiz lazım. Bu konuda duyarlı olmamız lazım. Hayvanları sevmeyen insanlar, insanları da sevmez. Bize bu işte bize destek olanlara teşekkür ederiz. Biz kış bitene kadar bu kampanyamıza devam edeceğiz” dedi.

‘Biz yaşatmaya çalıştıkça, onlar hayvanları öldürüyor’

Açıklamasının devamında yaban hayvanlarının korunması kapsamında yaptıkları çalışmaların imkânları kısıtlı olduğu için yetersiz kaldığını dile getiren Aktay, yetkililerden de destek istedi. Ayrıca avcılara da seslenen Aktay, şöyle konuştu:

“Tabi biz bu konuda yetersiz kalıyoruz. Sadece kuşlar yok. Sokak köpekleri ve diğer hayvanlarda var. Onlar içinde bir şeyler yapmak gerekiyor. Buradan yetkililerinde bize destek olmalarını istiyoruz. En önemlisi de avcılara çağrıda bulunmak istiyoruz. Yaban hayvanlarını öldürmesinler. Biz onları yaşatmaya çalıştıkça onlar öldürüyorlar. Günahtır yazıktır. Allah’ın verdiği cana kıyılmaz.”

AĞRI 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:18

