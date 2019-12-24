Taşlıçay Polisi, kadına yönelik şiddet ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Ağrının Taşlıçay İlçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık ve Kadına Şiddette alınması gereken önlemler konulu seminer verildi.

Taşlıçay Atatürk Kültür salonunda Taşlıçay Emniyet Amirliği tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık ve kadına veya Aile bireylerine uygulanan şiddet durumunda neler yapacaklarıyla ilgili kapsamlı bir seminer düzenledi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı kanun kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları, adlı program yapıldı.

Taşlıçay Emniyet Amiri Ayhan Topaç’ın konuyla ilgili verdiği bilgilendirme programına, Kamu personelleri, Mahalle muhtarları ve ilçe halkı katıldı.

İlçe Emniyet Amiri Ayhan Topaç, İletişim yoluyla dolandırıcılığın etkin olduğu bu süreçte her bireyin dikkatli olması, aynı zamanda kendilerini Hakim, Savcı, Polis olarak tanıtan kişilere inanılmaması konusunda uyardı.

Program Taşlıçay Yavuz Selim ortaokul ve Atatürk Ortaokul öğrencilerinin düzenlediği tiyatrolarla son buldu.

AĞRI 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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