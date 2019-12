Uzunkaya: “İşsizlik tüm dünyanın sorunudur”

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Günü Etkinliğine katılmak üzere Ağrı’ya geldi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya geldiği Ağrı’da ilk olarak İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven’den kurumun kentteki faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ardından Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekstil Kent’e ziyaretlerde bulunan Uzunkaya, İKUR İl Müdürlüğü tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen Kariyer Günü Etkinliğine katıldı. Uzunkaya yaptığı açıklamada, “İstihdam kurumları dünyanın her yerinde ülkeler için büyük önem arz eden hizmetleri icra ederler. Çünkü istihdam ve işsizlikle mücadele tüm ülkelerin en önemli meselesidir” dedi.

Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Çok iyi hatırlayacağınız gibi 2017, 2018 ve 2019 yılları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milli istihdam seferberliği yılları olarak ilan edildi. Bu yıllarda işsizlikle mücadeleyi ve istihdamla ilgili daha aktif ve daha etkili programlarımızı devreye alama imkanı bulduk. Hepimizin bildiği gibi dünyadaki tüm ülkelerin işsizlikle mücadele konusunda zorlukları olduğu gibi ülkemizin de zorlukları var. İş bulmak kolay olmadığı gibi işverenimizin de aradığı nitelikte elemanı bulmak zannedildiği gibi kolay bir iş değil. İşte bu seferberlik kapsamında iş gücü piyasasına daha nitelikli eleman yetiştirmek için hem teorik hem pratik bilgilerin birlikte hayata geçirildiği MEGİP projesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte hayata geçirmenin kararlılığı içerisinde olduk. Bu süreçte 33 bin insanımızın bu projeden istifade etmesini sağladık” ifadelerini kullandı.



"23 bin kadınımızın iş imkanına ve fırsatına erişmesini temin ettik"

Kurum olarak özellikle kadınların ve dezavantajlı gurupların istihdama dahil olmaları amacıyla önemli adımlar attıklarını kaydeden Uzunkaya, “Öte yandan kadınların iş gücü piyasasında daha iyi bir yere gelmeleri için çalışmalar yaptık. Özellikle anneler açısından ‘İşte Anne’ projesi ile 23 bin kadınımızın iş imkanına ve fırsatına erişmesini temin ettik. Yine bu süreçte üniversiteli gençlerimize yönelik eğitim programlarımız oldu. İstihdamı arttırma adına ilave programlarla teşviklerle dezavantajlı gurupların istifade sürelerini arttırdık. Bu başarılı iş birliklerimiz neticesinde İŞKUR aracılığı ile tüm kurum ve kuruluşlarımızın seferberliği ile 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiyi, 2018 yılında 1 milyon 240 bin 208 kişiyi, 2019 yılında ise rekor kırarak 1 milyon 470 bini bu gün itibari ile işe yerleştirmemiz olarak kayıtlara giriyor” şeklinde konuştu.



"Son on yılda AB Ülkelerindeki insan sayısı kadar, Türkiye’de insan iş gücü piyasasına girdi"

Türkiye’de işsizliğe karşı yapılan çalışmalar sonucunda istihdama dahil edilen kişi sayılarını verdiklerinde bazı çevrelerde oluşan tepkilere değinen Uzunkaya, “Elbette bu rakamları ortaya koyduğumuz zaman bazıları ve birileri de Türkiye’nin işsizlik rakamlarından bahsedecektir. Elbette biz bu rakamların varlığını biliyoruz. Ama bu rakamların dünde vardı. Yarında olacak. Almanya, İngiltere ve Amerika’da da olacak. Ama asıl olan burada kurumların gösterdiği başarıdır. Açıkça bir defa daha ifade edeyim ki yıllar olarak değerlendirdiğimizde son on yıllık periyotta Avrupa Birliği 28 ülkede iş gücü piyasasına giren insan gücü kadar Türkiye’de insan iş gücü piyasasına girmiştir. Bunun anlamı şudur Türkiye tüm Avrupa Birliği kadar, 28 ülke kadar yeni iş gücüne katılmış insanına istihdam fırsatı ve iş imkanı sunmak durumundadır. İşte bu yönü ile baktığımızda son 12 yılda 8 buçuk milyona varan bir istihdamı gerçekleştiren bir Türkiye’den bahsediyoruz. İşte bu başarının sırrı milletçe birlikte seferber olmamızdır” diye konuştu.



"Gençlerimizin ümitsiz olmalarına hiç gerek yok"

Son olarak Kariyer Günü Etkinliğinde salonu dolduran gençlere seslenen Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizle birlikte olacağız. Onların Türkiye’deki bir kısım çevrelerin dillendirdiği gibi ümitsiz olmalarına hiç gerek yok. Son dönemde üniversiteli gençlerimizin iş gücü piyasasına katılmalarında tüm Avrupa ülkelerinde eksiler söz konusu iken Türkiye’deki gençlerin iş gücü piyasasına katılımında istihdam oranlarında da müthiş bir artış söz konusudur. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bir seferberlik içerisindeyiz. Aktif programlarla iş gücü piyasasına eleman yetiştirme gayreti içerisindeyiz. İşte bu programlarımıza katılanların istihdamda olama oranları olma olasılıkları oldukça yüksektir. Yine 2020 yılı ile ilgili hedeflerimizi daha yukarılara çekebilmek amacıyla tüm paydaşlarımızla iş birliğimiz devam edecektir.”

Etkinliğe katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise belediye olarak, sağladığı personel desteğinden dolayı İŞKUR’a teşekkür etti.

Ardından Etkinlik kapsamında, gazeteciler Prof. Dr. Mehmet Çelik, Ahmet Kekeç, Hasan Öztürk ve Turgay Güler katılımcılarla bir araya geldi.

Düzenlenen Kariyer Günü Etkinliğine İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın yanı sıra Ağrı Belediyesi Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, Kurum Amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

