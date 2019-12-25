Ağrı’da beklenen kar yağışı başladı

Ağrı’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kış aylarının çetin geçtiği Ağrı'da bu yıl yeterince kar yağmayınca vatandaşları kuraklık endişesi sarmıştı. Bugün öğle saatleri itibarıyla beklenen kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkisini arttırdı. Kentte uzun süredir beklenen kar yağışı karşısında vatandaşlar memnun olduklarını dile getirirken, okuldaki öğrenciler karın tadını çıkardı.

Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte kendilerini okul bahçesine atan öğrenciler, kartopu savaşı yaptı. Öğrencilerden Enes Kaya, “Bu yıl yeterince kar yağmadı. Biz kar yağışını özlemiştik. Bugün yağdı. Biz de arkadaşlarımızla kartopu oynuyoruz. Çok özlemiştik. Çok mutluyuz” dedi.

AĞRI 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:55

YATSI 18:20

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