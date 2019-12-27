İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

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İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Ağrı'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Genel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmedi Hani'nin türbesini ziyaret etti.

Uzunkaya ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti. Uzunkaya’ya ziyaretlerinde İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven’de eşlik etti.

AĞRI 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

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