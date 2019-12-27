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Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobil fabrikasının Ağrı'ya kurulmasını istedi.

Ağrılılardan yerli otomobil fabrikası talebi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli otomobil fabrikasının Ağrı’ya kurulmasını istedi.
Paylaşımında Tekstil Kent projesi ile dünya devi tekstil firmalarının Ağrı’da üretim yapmaya başladığını belirten Sayan, yerli otomobil fabrikasının Ağrı’ya kurulması ile, Ağrı’dan Asya’ya çok rahat araba ihracatı yapılacağını söyledi.
Sayan paylaşımında: “Milli ve Yerli otomobil fabrikası Ağrı’ya yakışır. Dünya tekstil devlerinin üretim yeri olarak seçtikleri ilimizi otomobil fabrikasıyla taçlandırmalıyız. Bütün Asya ülkelerine satarız” ifadelerini kullandı.

AĞRI

27 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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