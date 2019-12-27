Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalarda vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve eksilere düşen soğuk havaya aldırmadan havuz keyfinin tadını çıkarıyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcalara yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, kar yağışı altında havuz keyfi yapıyor. Kar yağışının altında sıcak havuzda yüzen tatilciler, aynı zamanda mangal yakıp, piknik yapmayı da ihmal etmiyor.

Şanlıurfa’dan Diyadin Kaplıcalarına gelen İsmail Baykuş, kar yağışı ve kaplıca keyfini aynı anda yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Diyadin’e iş için geldiğini belirten Baykuş, “Üç yıldır Diyadin’deyim. Şu an yaşadığımız keyfi hiçbir yerde bulamayız. Fırsat buldukça arkadaşlarla kaplıcalara geliyoruz. Hava durumu bizi pek etkilemiyor. Kaplıcaların suyu çok sıcak. Sağlık açısından da çok iyi. Bence buralar bizlere bahşedilmiş bir nimet. Yetkililerden bu suların daha iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Güzel tesislerle turizme kazandırılmalı” dedi.



"Bir tarafta kar yağışının keyfini, bir taraftan da havuz keyfini yaşıyoruz"

Çevre illerden kaplıcalara gelen tatilcilerden Muhammed Kahraman (50) ise Ağrı’nın Diyadin Kaplıcalarına fırsat buldukça geldiklerini ve kaplıca sularının çeşitli hastalıklara şifa olduğunu söyledi. Özellikle kar yağışı olduğu zamanlarda da bilerek geldiğini belirten Kahraman, “Gördüğünüz gibi şu anda dışarıda kar yağıyor. Ama biz burada havuzda yüzüyoruz. Bu sular çok güzel. Hastalıklarımıza iyi geliyor. Aynı zamanda kar yağışının altında havuz keyfi de ayrı bir güzel. Herkese tavsiye ederim. Böyle bir ortamı hiçbir yerde bulamazsınız. Gelenler de görür. Ama bu suların ve kaplıcaların daha iyi değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması lazım. Daha güzel tesisler yapılabilir. Çoğu özel tesis ancak yetersiz. Devletimiz el atabilir buralara. Destek verebilir. Biz de halk olarak hep birlikte buralara sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.



"Yetkililerden destek istiyoruz"

Kaplıca işletmecisi Cihan Tunca da yaptığı açıklamada Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıca sularının birçok hastalığa iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlandığını dile getirerek, kendi imkanları ile yaptıkları tesislerde turist ve vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti. Ancak yaptıkları tesislerin turizm açısından yetersiz olduğunu belirten Tunca, yetkililerden turizmin canlandırılması konusunda destek istediklerini belirtti. Kar yağışı altında havuza girmenin insanlarda ayrı bir heyecan uyandırdığını dile getiren Tunca şöyle konuştu:

“Şu anda dışarıda hava eksi derecelerde ve kar yağışı var. Buna rağmen kaplıcalarımız yoğun. Müşteriler bu yağışın altında havuz keyfi yapıyor. Bu keyfi Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamazsınız. İnsanlarda ayrı bir merak uyandırıyor. Bu sularımız da şifa kaynağı. Romatizma, böbrek taşı, hemoroid gibi hastalıklara iyi geliyor. Biz bu suların daha da değerlendirilip, turizme kazandırılması için yetkililerden destek istiyoruz.”

AĞRI 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

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