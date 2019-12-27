Ağrı-Erzurum arasında siyah beyaz yolculuk

AğrıErzurum Karayolu'nda yolun bir tarafına kar yağarken, diğer tarafa yağmamasıyla birlikte ortaya çıkan ilginç manzara görenleri şaşırttı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ağrı ve çevresinde yoğunluk gösterirken, diğer taraflarda etkisini daha az gösterdi. Kar yağışının yoğun olduğu yerler ile yağışın daha az olduğu yerler arasında geçen AğrıErzurum Karayolu'nda yolculuk yapan sürücüler, bir tarafı siyah bir tarafı karla kaplı olmasından dolayı beyaz olan yolda yolculuk yapmanın tadını çıkarttı.

Oluşan görüntünün seyrine dalan sürücü ve yolcular, bu ilginç manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi. AğrıErzurum arasında yolculuk yapan sürücü ve yolcular siyah beyaz yol ayırımı manzarasının tadını çıkararak yolculuk yaptı.

AĞRI 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:21

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