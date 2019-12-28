Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Duo Keman resitali

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserlerin keman eşliğinde yorumlandığı müzik resitali, büyük beğeni topladı.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Duo Keman Konserine, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından Öğr. Gör. Emre Yüceland ile aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Leyla SÜSLÜ tarafından verilen konserde, Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserler keman eşliğinde yorumlandı. Konserde J. S. Bach, I. Pleyel, W. A. Mozart gibi dünyaca ünlü klasik bestecilerin ölümsüz eserlerinin yanı sıra Manastır Türküsü, Tavas Zeybeği gibi eserler sunuldu.

AĞRI 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.