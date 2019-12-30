Aç kalan tilkiler şehir merkezine kadar indi

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Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesi ile yiyecek bulamayan yaban hayvanları, yerleşim alanlarına indi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ve soğuk yüzünden yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilkiler, şehir merkezine kadar inerek, yiyecek aramaya başladı.

Özellikle yol kenarlarında yiyecek arayan tilkiler, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

AĞRI 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:23

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