Ağrı’ya 20 yeni otobüs geliyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde hizmet vermek üzere 20 yeni otobüsün Ağrı’ya gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Ağrı’da şehir içi ulaşım konusunda birçok yeniliğe imza atan Ağrı Belediyesi araç sayısını artırmayı sürdürüyor. Öğrenciler, Öğretmenler ve hastalar için özel otobüsler kullanılırken, şehir içi ulaşımı güçlendirmek adına 20 yeni otobüsün daha ulaşım hizmetlerine katılacağı açıklandı.

Yeni otobüslerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan “Ulaşımda devrime devam. 20 yeni otobüsümüz bugün yola çıktı. Yarın Ağrı’da hizmetinizde olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılda 96 aracımızla Ağrı’da ulaşım daha rahat ve huzurlu olacak” ifadelerini kullandı.

AĞRI 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:51

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