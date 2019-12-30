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AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi

İHA

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde yaptıkları etkinliklerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AÇSH İl Müdürlüğü 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde yaptıkları etkinliklerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Yıl boyunca yapılan etkinliklerin hazırlanan sunumla anlatıldığı yıl sonu değerlendirme toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim'in açılış konuşmasıyla başladı. İl Müdürü Erim, toplantıya katılım sağlayanlara teşekkür ederek, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiğinden beri düzenli olarak toplantılar yaptıklarını söyledi.
Erim, hazırlanan sunumda yıl boyunca yapılan etkinlikleri ve çalışmaları anlatarak yıllara göre istatistikleri açıkladı. 2019 yılının Dünya Yaşlılar Yılı olarak kabul edilmesinden dolayı, gerçekleştirilen toplantıda özellikle yaşlılara yönelik yapılan etkinlikler ön plana çıkarıldı. Toplantıya “Ailenin Dönüşümü ve Dünden Bugüne Türkiye’de Sosyal Politikalar“ konusunu anlatmak üzere Sakarya Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan katıldı.
Geçtiğimiz yıllarda bazı yazarların ailenin öneminin yok olacağını söylediklerini dile getiren Taylan,“Geçtiğimiz yıllarda ailenin önemini gittikçe yok olacağı, Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 tartışmalarının sürdüğü bu zaman diliminde aileye ihtiyacın kalmayacağını şeklinde yaklaşımlar 1970 yılında toplum bilimciler tarafından dile getirildi. Fakat zamanla şu ortaya çıktı. Batı da özellikle aile kurumu üzerinde birtakım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yapanlar araştırmaları sonucunda şu noktaya varmışlar. Aslında Ailenin sosyal sermayenin azalması aynı zamanda suçun, intiharın, madde bağımlılığının ve bunlara benzer birçok sorunun ortaya çıkardığını düşünmüşler“ şeklinde konuştu.
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ufuk Kurnaz, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kurum personelleri katıldı.

AĞRI

30 Aralık 2019 Pazartesi

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