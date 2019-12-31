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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TREDAŞ, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

İHA

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren "TREDAŞ Gönüllüleri" ekibi, yeni yıl kapsamında Ağrı'da köy okullarındaki çocukların hayallerine dokundu.

TREDAŞ, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren “TREDAŞ Gönüllüleri” ekibi, yeni yıl kapsamında Ağrı’da köy okullarındaki çocukların hayallerine dokundu.
TREDAŞ bünyesinde 2016 yılından itibaren faaliyet gösteren “TREDAŞ Gönüllüleri” ekibi, yeni yıl kapsamında Ağrı’da köy okullarındaki çocukların hayallerine gerçekleştirdi.
TREDAŞ Gönüllüleri, köy çocuklarının hayallerindeki oyuncaklara sahip olmaları için şirket çalışanlarının da yardımıyla elde ettikleri oyuncaklarla Ağrı'ya gelerek kırsaldaki çocukları sevindirdi.
Kırklareli, Tekirdağ, Edirne illerinin elektrik dağıtımını yapan TREDAŞ, enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve sürekli iletmesinin yanında sosyal proje çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
TREDAŞ Gönüllüleri, “Batıdan Doğuya İyilik Hareketi” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni yıl öncesi Tekirdağ Genel Müdürlüğü’nde çalıştıkları binanın girişine yılbaşı ağacı bırakarak kırsaldaki çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Kampanyayı "Ağrı'da köy çocuklarının hayallerine dokunmak ister misiniz?" sloganıyla yürüten gönüllüler, şirket çalışanlarının da yardımıyla elde ettikleri oyuncaklarla Ağrı'da köy okullarını ziyaret etti.
Ağrı’da bulunan İbrahim Çeçen Vakfı gönüllüleriyle birlikte oyuncakların dağıtılması için önceden belirlenen köylere giden TREDAŞ Gönüllüleri, Beşiktepe ve Yukarı Saklıca köylerindeki öğrencilerle buluştu. Yüzlerce kilometre uzaktan gelerek köylerdeki çocukların hayallerini süsleyen rengarenk otomobil, robot, bebek ve çeşitli oyuncakları hediye eden gönüllüler, onlarla fotoğraf çekilip çocuklarla eğlendi.

AĞRI

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:52
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  • İKİNDİ 14:39
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  • YATSI 18:24
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