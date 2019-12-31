Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yeni yıl mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Karabulut mesajında şunları kaydetti; “2019 yılını geride bırakıyor, hedeflerimizi canlı tutarak yeni bir yıla daha giriyoruz.

Şehrimizin gelişmesine önemli katkı sağlayan Üniversitemiz, 2019 yılını bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler açısından dolu dolu geçirmeye çalışmıştır. Üniversitemizin uluslararası alanda tanınırlığını, ülke içindeki saygınlığının geldiği seviyeleri görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Varılan bu hedefler ve bu güzellikler, sizlerin özverisiyle, sorumluluk alarak, umut ederek ve uyumla çalışarak, göstermiş olduğunuz katkılarla gerçekleşmiştir. Çok büyük bir ekibin özveriyle, uyumlu bir şekilde çalışması sonucu bu güzellikler ortaya çıkıyor. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Bu duygular ışığında yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının, hedeflerimize ulaşmada yeni bir fırsat olması için var gücümüzle çabalayarak, başarı grafiğimizi en üst seviyelere çıkaracağız. Başarılarla ve örnek projelerle, huzur içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyüp, birbirinden önemli işlere imza atacağımız yeni bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum.

Bundan sonra da tüm Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesi olarak, nice güzel yıllar yaşamayı umut ediyor; sağlıklı, mutlu, huzur dolu yeni bir yıl geçirmenizi diliyorum.”

AĞRI 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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