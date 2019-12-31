Milletvekili Çelebi:“Yeni yılda Ağrı’ya yatırımları arttırarak devam edeceğiz“

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 2019 yılının Ağrı’ya başta sağlık alanında olmak üzere birçok yatırımın gerçekleştiğini belirterek, “Serhat ilimiz yıl içinde Cumhurbaşkanımız ile birlikte birçok bakanımızı ağırladı. İl merkezimize, ilçelerimize, köylerimize birçok yatırım gerçekleşti. İnşallah 2020 yılında da bu yatırımlarımızı arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

2019 yılı değerlendirmesi yapan Milletvekili Ekrem Çelebi, yıl boyunca taziye, esnaf, hastane ve ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların dertlerine, sevinçlerine ortak olmaya çalıştıklarını söyledi. Birçok bakanın Ağrı’ya yıl içinde ziyarette bulunduğunu kaydeden Çelebi, Ağrı’nın, 2019 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte 10 bakan, bakan yardımcısı ve eski bakanın ziyaretine ev sahipliği yaptığını söyledi.

2019 yılı sağlıkta yatırım yılı oldu

Sağlık yatırımlarının ön plana çıktığını belirten Çelebi, “2019 yılında Ağrı Devlet Hastanesine Anjiyo Ünitesi ile 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 3. Basamak 9 Yataklı Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, böbrek taşı kırma ünitesi, Tıbbı Onkoloji Kliniği ve Kemoterapi Ünitesi, 10 yataklı Palyatif Bakım Merkezi, Obzite Merkezi, Çocuk Servisi 4’üncü, Kadın Doğum ve Kardiyoloji servislerinin ise 3’üncü poliklinikleri hizmete açıldı. 1. Basamak Koroner Yoğun Bakım 2. basamağa çevrilerek 4 yataktan 5 yatağa tescili yapılıp hizmet vermeye başladı. 3. Basamak Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım kurulumu da tamamlandı. Endoskopi (Gastroenteroloji) ünitesi yenilenirken, Transfüzyon merkezi aktif hale getirildi. Acil servis laboratuvarı, yanık ünitesi. lokal biyopsi odası, anne oteli, TRSM, diyabet, gebe bilgilendirme ve emzirme okulları kuruldu. 23 Ekim’de ilk anjiyo, 13 Kasım’da ilk Radial Anjiyografi (el bileğinden kalp anjiyografisi), 28 Kasım’da ise ilk kez yenidoğan cerrahisi başarıyla gerçekleşti. Öte yandan Ağrı Havaalanı karşısında jeotermal kaynağın bulunduğu alana 50 Yataklı Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaatına başlandı. Patnos ve Doğubayazıt devlet hastanelerine MR (emar) cihazı hizmet alım ihalesi yapıldı. Ayrıca 10 ambulans ilimizde hizmete girdi” diye konuştu.

KÖYDES Projesinden 62 Milyon Lira Ödenek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı merkez ve ilçelerdeki köylerin alt yapı hizmetlerinde harcanmak üzere KÖYDES projesi kapsamında 2019 yılında Ağrı’ya 62 milyon 136 bin ödenek tahsis edildiğini hatırlatan Çelebi, Ağrı il ve ilçelerinin köy yollarına toplam 96 kilometre sıcak asfalt yapıldığını, cami, taziyeevleri ve köy yollarına da 56 bin metrekare parke taşı döşendiğini, Ağrı merkezdeki Küpkıran Köprüsünün yapımı tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. 15 Kasım’da 2020 yılının ‘İshak Paşa Sarayı Yılı’ olması için kampanya başlattıklarını kaydeden Milletvekili Çelebi, 20 Kasım’da TBMM’de düzenlediği toplantı ile de Ağrı’nın turizm potansiyelini Meclis’e taşıdı.

Aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Milletvekili Ekrem Çelebi, 2019 yılı içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’ndan Adalet Bakanına kadar tüm kabine üyelerine ziyaret ederek Ağrı’ya ilişkin taleplerini iletti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, 10 Ekim’de aralarında İl Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, ziraat odaları başkanları, muhtarlar, birlik başkanları ve üreticilerin de bulunduğu 39 kişilik heyetle birlikte Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek Ağrı için destek istedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar ile Merkezi Yönetim Bütçesinin 1 ay süren görüşmelerine katılan Çelebi, öte yandan TürkiyeBangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak Bangladeş Maliye Bakanı ve Büyükelçisi ile Ağrı’lı öğrencileri Meclis’te ağırladı. 12 Eylül’de Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alparslan ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek Ağrı’ya Ticaret Borsasının kurulması için talepte bulundu.

Çelebi, öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı ziyaret ederek Ağrı ovası ve ilçelerine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanması sözünü aldı.

“2020 yılı tüm insanlığa hayırlar getirsin”

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, yapacakları çalışmalarla yeni yılda Ağrı’ya yatırımları arttırarak devam edeceklerini söyledi. Çelebi, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yılı da, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, programlarla, çalışmalarla, ziyaretlerle geçirdik. Ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2020 yılına giriyoruz. İlimizin kalkınmasına öncülük eden Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor; yeni yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini ve barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum.”

AĞRI 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:52

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