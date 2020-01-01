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Başkan Sayan: “Yeni Yılda yerli otomobil bizi çok gururlandırdı”

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 2019 yılının son gününde kentte çeşitli ziyaretlerde bulunarak, 2020 yılına halkla birlikte girdi.

Başkan Sayan: “Yeni Yılda yerli otomobil bizi çok gururlandırdı”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 2019 yılının son gününde kentte çeşitli ziyaretlerde bulunarak, 2020 yılına halkla birlikte girdi.
Başkan Sayan, 2019 yılının son gününde programına ilk olarak Mekke’nin fethi dolayısıyla belediye tarafından Merkez Camisi’nde akşam namazı sonrası düzenlenen Mevlid programına katılarak başladı. Burada cami cemaati ile bir araya gelen Başkan Sayan, daha sonra sırasıyla Polis kontrol noktalarında nöbet tutan polisleri, Sevgi Evlerinde kalan çocukları, Huzur Evinde kalan yaşlıları, Kadın Sığınma evinde kalanları, şehirde yardıma muhtaç insanların evlerini ve son olarak da Ağrı Devlet Hastanesi’ndeki hastaları ziyaret etti.
Hastane ziyaretinde 2020 yılının ilk saatlerinde doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Sayan, çeşitli hediyeler vererek onların yeni yıllarını kutladıktan sonra yeni doğan bir kız çocuğuna ailesinin iznini alarak, kendi kızının da ismi olan ‘Asya’ ismini verdi.

‘Biz vatandaşlarımızla birlikte yeni yıla girdik’
Başkan Sayan yeni yılın ilk dakikalarında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla vatandaşların arasında girdiklerini söyleyerek: “ Ağrı’dan bütün Türkiye’ye selamlar saygılar. Soğuk memleketten bütün Türkiye’ye selam gönderiyoruz. İnsanlarımız özgür, huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girdiler. Biz bu gün dolu dolu bir gün geçirdik. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Görevlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Mevlid okuttuk. Huzurlu bir yılbaşı oldu. Bazıları hindi çevirir ama biz vatandaşlarımızla birlikte yeni yıla girdik” dedi.

‘Yerli Otomobil bizi çok gururlandırdı’
Açıklamasının devamında bütün Türkiye’nin yeni yılını kutlayan Sayan, şu ifadeleri kullandı:
“Allah güzel yılları hepimize ve ülkemize nasip etsin. Ağrı ile gurur duyuyorum. Buradaki insanlarla gurur duyuyorum. Yeni yılda tabi ki Yerli Otomobil bizi çok gururlandırdı. İnşallah 2020 yılında ülkemiz bizi yeni şeylerle daha fazla gururlandıracak. İnşallah Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimizin, bütün vatandaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah 2020 yılında da 7 bölge, 7 güzel kız kardeş el ele verip, Ay yıldızlı bayrak için mücadele edeceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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