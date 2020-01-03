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Vefa Spor, futsal liginde Ağrı’yı temsil edecek

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yeni bir statü ile oynattığı Futsal liginde kuralar çekildi. Kura çekimi sonrasında Erzurum grup merkezinde oynayacak olan Ağrı Vefa Spor, Ağrı ilini temsil edecek.

Vefa Spor, futsal liginde Ağrı’yı temsil edecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu sezon yeni bir statü ile oynattığı Futsal liginde kuralar çekildi. Kura çekimi sonrasında Erzurum grup merkezinde oynayacak olan Ağrı Vefa Spor, Ağrı ilini temsil edecek.
MAÇLAR 2024 OCAK TARİHLERİNDE OYNANACAK
2019 2020 TFF Futsal Ligi, 1.eleme grup müsabakaları kuraları çekildi. Ağrı Vefa Spor, Erzurum ilinde B grubunda mücadele edecek. Futsal maçları Ave B gruplarında 20 24 ocak tarihleri arasında oynanacak. A Grubunda Ilıca İdmanocağı, Erzurum Harb İş, Van Yolspor, Siirt üniversitesi Spor Kulübü; Ağrı Vefa Spor’un bulunduğu B grubunda ise Bingöl Gençlikspor, Ağrı Vefa Spor ve Palandöken ekipleri yarışacak.
KURA ÇEKİMİNDE TFF TAM KADRO YER ALDI
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri Futbol Gelişim Direktörlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFFUEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu, U18 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Ustaömer ve Futsal A Milli Takım Teknik Direktörü Sercan Görgülü de katıldı.
ÖNDER TUNAY; GRUPTAN ÇIKIP İLK 12’YE ADIMIZI YAZDIRMAK İSTİYORUZ
Ağrı Vefa Spor’un tecrübeli teknik adamı Önder Tunay, Erzurum grup merkezinde 7 takımın yer aldığını söyleyerek; “Biz yaklaşık bir aydır futsal çalışmalarına devam ediyoruz. Amacımız Erzurum ilindeki gruptan çıkarak finallere kalmak. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Bizlere salon tahsisi yapan İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Abdulhalik Karabulut ve BESYO Müdürü Prof.Dr.Gökhan Bayraktar’a teşekkür ediyorum” dedi.

AĞRI

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:26
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