İkinci el kıyafetlere yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İkinci el kıyafetlere yoğun ilgi

İHA

Ağrı'da ikinci el eşya satan dükkanlarda satılan ayakkabı ve kıyafetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İkinci el kıyafetlere yoğun ilgi

Ağrı’da ikinci el eşya satan dükkanlarda satılan ayakkabı ve kıyafetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Ağrı’da vatandaşlar, son zamanlarda kentin birçok noktasında kurulan pazar ve ikinci el kıyafet satan dükkanlardan alışveriş yapıyor.
Çarşı merkezinde açtığı iş yerinde ikinci el kıyafet satan Ercan Aka, ikinci el kıyafet ve ayakkabıları başta İzmir ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerden getirdiklerini, çoğu zaman da vatandaşların ilk başta beğenerek aldığı daha sonra giymekten vazgeçtikleri kıyafetleri toplayıp sattıklarını söyledi.

"Fiyatları daha uygun"
İkinci el ayakkabı ve kıyafetlere, kaliteli ve aynı zamanda ucuz olmasından dolayı yoğun ilgi olduğunu belirten Aka, “Bu eşyaları çoğunlukla büyük şehirlerdeki pazarlardan toplayıp getiriyoruz. Fiyatları daha uygun. Bir insanın aradığı bütün markaları burada bulabilirsiniz. Ürünün sıfır fiyatına göre yüzde seksen daha uygun satılıyor. Kaliteli ve ucuz olmasından dolayı da vatandaşların ilgi odağı oluyor” dedi.

"Çoğu giysi hiç kullanılmamış durumda"
Yaklaşık 15 yıldır ikinci el eşya alım satımı yaptığını ifade eden Aka, şöyle konuştu:
“İkinci el ayakkabının yanı sıra kıyafet de satıyoruz. Satışa sunduğumuz kıyafetlerin çoğu erkekler için. Genellikle iş pantolonu ve mont türü kıyafetleri satışa sunuyoruz. Getirdiğimiz kıyafetlerin çoğu hiç kullanılmamış durumda. Hepsi çok uygun ve kaliteli. Vatandaş buradan aldığı ikinci el bir ürünü iki yıldan fazla giyebiliyor.”
İkinci el ayakkabı dükkanından alışveriş yapan müşterilerden biri ise yaptığı konuşmada, iki yıl önce kendisi için aldığı ayakkabıları hala kullandığını söyledi. Kızı için ayakkabı bakan müşteri, “Buradan aldığım ayakkabı ve kıyafetler çok kaliteli ve uygun fiyata satılıyor. Buradan alıp yıllarca kullanıyoruz. Kaliteli markaları daha uygun fiyata alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

AĞRI

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefa Spor, futsal liginde Ağrı’yı temsil edecek
YEREL HABERLER Vefa Spor, futsal liginde Ağrı’yı temsil edecek
Ağrı Rahmet-Der 2019 faaliyet raporunu açıkladı
YEREL HABERLER Ağrı Rahmet-Der 2019 faaliyet raporunu açıkladı
Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti
Kırağı tutan ağaçlardan kar yağdırdılar
YEREL HABERLER Kırağı tutan ağaçlardan kar yağdırdılar
Küpkıran'da kayak sezonu açıldı
YEREL HABERLER Küpkıran'da kayak sezonu açıldı
Başkan Sayan: “Yeni Yılda yerli otomobil bizi çok gururlandırdı”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “Yeni Yılda yerli otomobil bizi çok ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X