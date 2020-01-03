Ağrı’da ANALİG Badminton grup müsabakaları başladı

Ağrı’da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 20192020 yılı faaliyet programında yer alan, 'Anadolu Yıldızlar Ligi' (Analig) Badminton grup müsabakaları Ağrı’da başladı.

15 Nisan Spor salonunda yapılan açılış seremonisine; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Müsabakalarda; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Iğdır, Elazığ, Kars, Malatya, Muş, Van ve Tunceli’den 18 takım 180 sporcu mücadele edecek.

Badminton grup müsabakalarına katılan tüm sporculara ve teknik heyete başarılar dileyen İl Müdürü Cihan Demir, sporculardan dostluk ve centilmenlik içerisinde maçlar yapmalarını istedi

'Anadolu Yıldızlar Ligi' (Analig) Badminton grup müsabakaları, 5 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.

AĞRI 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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