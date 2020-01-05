Yazıcı Barajı kışın manzarasıyla hayran bırakıyor

Ağrı’da yağan karla beyaza bürünen Yazıcı Barajı manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle donan Yazıcı Barajı çevresinde oluşan buz kütleleri ortaya etkileyici görüntüler çıkardı. Tamamen buz ve karla kaplanan barajın fotoğrafını çekmek için vatandaşlar araçlarını durdurarak manzaraya karşı fotoğraf çekiliyor. Doğa fotoğrafçısı Ayhan Akkaya, Yazıcı Barajı'nın ilerleyen süreçte daha fazla kar yağmasıyla daha güzel manzaralara sahne olacağını söyledi. Akkaya, “Yazıcı Barajı soğukların artmasıyla birlikte güzel bir kış manzarasına büründü. Bugün hava biraz daha bulutlu olduğu için oluşan manzarayı net bir şekilde göremedik ama ilerleyen zamanlarda buraya tekrar geleceğim. Çünkü burası kış mevsiminde gerçekten de çok güzel oluyor. Eşsiz fotoğraflar çektim. Daha yenilerini eklemek için böyle yerleri gezmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Yazıcı Barajı şehrin gürültüsünden kaçıp dinlenmek isteyen vatandaşlar için de adeta bir dinlenme noktası.

AĞRI 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:53

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