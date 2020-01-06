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Gazi ve Şehit Yakınlarıyla Sarıkamış’a gittiler

İHA

İstanbul Levent Rotary Kulübü tarafından Sarıkamış Şehitleri'ni anma haftası nedeni ile aralarında gazi ve şehit yakınlarının bulunduğu 40 kişi Doğuekpresi ile Sarıkamış'a gitti.

Gazi ve Şehit Yakınlarıyla Sarıkamış’a gittiler

İstanbul Levent Rotary Kulübü tarafından Sarıkamış Şehitleri’ni anma haftası nedeni ile aralarında gazi ve şehit yakınlarının bulunduğu 40 kişi Doğuekpresi ile Sarıkamış’a gitti.
Sarıkamış Şehitleri’nin 105. Yıldönümü nedeni ile özel bir program hazırlayan İstanbul Levent Rotary Kulübü, gazilerin ve şehit yakınlarının olduğu bir grup ile tren yolculuğu yaparak önce Kars’a ardından Sarıkamış’a gittiler.
Yol boyunca eğlenceli saatler geçiren gazi ve şehit yakınları, bölgeyi yakından tanıma fırsatı buldular. Rotary 2420. Bölge Federasyonu Guvernörü Nezih Bayındır ve Guvernör Yardımcısı Hasan Dörter'in katılımı ile gerçekleşen ziyaret 40 Rotaryen grubunun Allahu Ekber Dağlarına çıkmasıyla ilk etabı tamamlandı. Levent Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Adıgüzel'in Kulüp adına organize ettiği etkinlik Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan bir gezi ile devam etti.
Böyle bir organizasyona imza attıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Rotary Levent Kulüp Başkanı Mehmet Adıgüzel, 2020 yılında özellikle Ağrı ve Kars yöresinde birçok çalışma düşündüklerini söyledi. Bu tarz etkinlikleri çok önemsediklerini ifade eden Adıgüzel “Yaz aylarında Ağrı Dağı’na büyük bir katılımla tırmanış yapmayı hedefliyoruz. Doğu’da turizm canlanması için bizlerde buradan var gücümüzle katkı sunmaya çalışıyoruz. Yapacağımız etkinlikler doğuda turizmin azda olsa canlanmasına katkı sunacaktır. Bir çok etkinlik programı hazırladık, sırasıyla bunları hayata geçireceğiz” dedi.

AĞRI

06 Ocak 2020 Pazartesi

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