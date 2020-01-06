Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi ziyareti düzenlendi.

Huzurevini ziyaretine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, AİÇÜ Toplum Gönüllüleri ile Yeniler Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.

Huzurevi sakinleri ziyareti ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına, toplumsal dayanışma ve iletişim kurmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Karaoğlan, “Unutmayalım ki hepimizin yarının yaşlılarıyız. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve ilgilenmek tüm bireylerin vatandaşlık görevidir” dedi.

Yanlarında getirdikleri çiçekleri hediye eden öğrencilere huzurevi sakinleri yaşamlarından örnekler vererek hayat boyu biriktirdikleri tecrübelerini anlattı.

AĞRI 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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