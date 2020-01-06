Kızılay Ağrı Şubesi Özel Eğitim Sınıfı Açılışı Yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızılay Ağrı Şubesi Özel Eğitim Sınıfı Açılışı Yaptı

İHA

Türk Kızılay Ağrı Şubesi kendi imkanları dahilinde yaptıkları özel eğitim sınıflarını düzenlenen törenle hizmete açtı.
Şeref Saraçoğlu İlkokulu ve İpekyolu Ortaokulunda yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfları için açılış programı düzenleyen Kızılay Ağrı Şubesi daha önce de Hamur İlçesinde açmış oldukları özel eğitim sınıflarıyla Ağrı’da toplamda 4 tane Özel Eğitim Sınıfı açmış oldu.
Özel eğitim sınıfları, Ağrı Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın kurdele kesimiyle hizmete girdi.
Açılış konuşması konuşma yapan Sayan, Türk Kızılay'ın Ağrı'da çok güzel işlere imza attığını belirterek, Kızılay'ın her yerde öncü olduğunu vurguladı.

“Kızılay’ın böyle bir şeye öncülük etmesi gerçekten büyük bir alkışı hak ediyor”
Ağrı Kızılay şubesinin faaliyetlerinden bahseden ve yaptıkları çalışmaları önemsediklerini dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Sayan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Buradaki Kızılay şubesinin çalışma hızına yetişemiyorum. Her yerdeler. Biz belediye olarak onlardan faydalanıyoruz. Ağrı’daki Kızılay Şubesinin yapmış olduğu çalışmalar herkese hem örnek oluyor hem de büyük bir katkı sağlıyor. Buradaki özel eğitim sınıfları Ağrı için büyük bir ihtiyaçtır. Özellikle Yüzüncüyıl gibi kırsal bir mahallede, sonradan şekillenen bir gecekondu mahallesinde. Köyden kente göçün en önemli örneklerinden birisidir Yüzüncüyıl Mahallesi. Şimdi bunun içerisinde böyle bir özel eğitim sınıfı açıp bu çocuklara sahip çıkmak gerçekten önemli. Kızılay’ın böyle bir şeye öncülük etmesi gerçekten büyük bir alkışı hak ediyor.”

“Bu yıl bütün Türkiye çapında Ağrı şubesinin vatandaştan topladığı gıda kolisi yardımında birinci sıradayız”
Ağrı’da son zamanlarda Kızılay Ağrı Şubesi olarak önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise bugün açmış oldukları sınıflarla birlikte Ağrı’da toplamda 4. özel eğitim sınıfının hizmete girdiğini dile getirdi. Özer yaptığı konuşmada bu yıl vatandaştan toplanan gıda kolisi Yardımlarında Türkiye birincisi olduklarını belirterek, “Bugün Ağrı’da açılan 4. Özel Eğitim Sınıfı. Bu yıl bütün Türkiye çapında Ağrı şubesinin vatandaştan topladığı gıda kolisi yardımında birinci sıradayız. Bu şu demek, toplaya bildiğiniz zaman toplayabiliyoruz. İnsanlara anlata biliyorsunuz derdinizi. Doğu insanı yani Anadolu insanı vermeyi seven, yardımseverdir” şeklinde konuştu.

AĞRI

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti
YEREL HABERLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden ...
Gazi ve Şehit Yakınlarıyla Sarıkamış’a gittiler
YEREL HABERLER Gazi ve Şehit Yakınlarıyla Sarıkamış’a gittiler
Yazıcı Barajı kışın manzarasıyla hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Yazıcı Barajı kışın manzarasıyla hayran bırakıyor
Ağrı’da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Ağrı’da yoğun kar yağışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X