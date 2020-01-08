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Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı

İHA

Türkiye'de 30'u aşkın ilde faaliyet gösteren ve 20 binin üzerinde üyesi olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı koordinatörleri, resmi makam ziyaretlerine başladı.

Ucim Derneği Ağrı ziyaretlerine başladı

Türkiye’de 30’u aşkın ilde faaliyet gösteren ve 20 binin üzerinde üyesi olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı koordinatörleri, resmi makam ziyaretlerine başladı.
UCİM Ağrı İl koordinatörleri Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın'ı makamlarında ziyaret etti. UCİM üyeleri, çocuk istismarını engelleme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
UCİM olarak derneğin Türkiye genelinde 20 bini aşkın üyesi ile çocuk istismarını engellemek için farkındalık eğitimleri düzenlemekte olduğu, istismara uğramış olan çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında olarak onlara psikolojik ve hukuki destek vermekte olduğu hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda "Ağrı yapılanmamız ile birlikte ilimizde çocuk istismarı konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesi için her türlü adımı atacağız” ifadeleri kullanıldı. Yürütecekleri faaliyetleri için Ağrı Baro Başkanı’nın desteklerini talep etti.
Ağrı Baro Başkanı Aydın ise “UCİM derneğinin Ağrı'da faaliyet göstermesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” diyerek derneğe Ağrı Barosu olarak destek vereceklerini belirtti.

AĞRI

08 Ocak 2020 Çarşamba

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