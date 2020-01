15 yaşındaki genç donmak üzere olan yavru köpeklere sahip çıktı

"Annem benim her şeyim"

Ağrı’da bir restoranda çalışan 15 yaşındaki Kadir Dayan, sokakta bulduğu 8 yavru köpek ve yaralı annelerine sahip çıkarak, günlük kazandığı harçlığı ile aldığı yiyeceklerle besliyor.

15 yaşındaki Kadir Dayan, ev ekonomisine katkı sağlamak için okul dışındaki boş vakitlerinde bir restoranda günlük 30 lira yevmiye ile çalışıyor. Dayan, sokakta karşılaştığı yaralı anne köpek ve aç olan 8 yavrusuna sahip çıktı. Günlük kazandığı 30 lira harçlığı ile yaralı anne köpek ve yavrularına çalıştığı iş yerine yakın bir yerde kulübe yapan genç, onları beslemeye başladı. Gencin bu örnek davranışını gören Ağrı esnafı da ona hayvanlara bakması konusunda destek oldu.

Kadir Dayan, Ağrı’nın soğuk kış günlerinde yavru köpekleri ve annelerini sahipsiz bırakmak istemediğini söyleyerek, köpeği bulduğunda yaralı olduğunu ve iki yavrusunun soğuktan ve açlıktan öldüğünü dile getirdi. Zamanla esnafın da desteği ile sahip çıktığı anne köpek ve yavruları ile aralarında çok güzel bir bağ oluştuğunu belirten Kadir, insanların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı davranmalarını isteyerek, yavruların artık büyüdüğünü ve bu noktadan sonra bakmakta zorlandığını ifade etti.



"Gerekli aşıları yapıldıktan sonra barınağa götürülmelerini istiyorum"

Yavru köpekleri çevredeki esnafın da desteği ile beslediğini ve artık büyüdükleri için bakamadığını belirterek yetkililerden destek isteyen Kadir Dayan, “Ben bu köpekleri bulduğumda anneleri yaralıydı. Çok acıdım. İki tane yavrusu ölmüştü. Yavrular açtı. Anneleri de yaralı olduğu için onlara yiyecek getiremiyordu. Onları o halde bırakmak istemedim. Aldım getirdim. Onlara bir kulübe yaptım. Lokanta da atık yiyecekleri vermeye başladım. Sonra yetersiz kaldı. Kendi harçlığımdan onlara yiyecek aldım. Zamanla ustam ve çevremizdeki esnaf abilerim ve ablalarım da yardım etti. Şimdi 6 tanesi ve anneleri çok sağlıklı. Ama artık büyüdüler, burada bakımlarını yapamıyoruz. Aşıları da eksik kalmış, ben buradan yetkililerden yardım istiyorum. Gelip aşılarını yapsınlar. Birlikte barınağa götürelim. Ağrı çok soğuk ve bütün sokak hayvanları üşüyor. Çoğu zaman aç kalıyorlar. Onlar da can. İnsan gibidirler. Yardım isteyemiyorlar. Bizim onlara karşı daha duyarlı olmamız lazım” dedi.

Çevrede sokak hayvanlarına kötü davranan insanlar olduğunu da dile getiren Dayan, “Çevremizde bazı insanlar hayvanlara kötü davranıyor. Bu duruma çok üzülüyorum. Onlardan istediğim hayvanlara iyi davransınlar. Onların da canlı olduklarını ve canlarının yandığını unutmasınlar. Bazıları sokak köpeklerini dövüştürüp yaralanmalarına sebep oluyorlar. Bu çok kötü bir davranış. Lütfen daha duyarlı olsunlar. Yardıma muhtaç olan insanlara da, sokak hayvanlarına da sahip çıkmak gerekiyor. Benim ustam ve çevredeki esnaf abilerimiz bana çok yardım ettiler. Birlikte sadece bu yavrulara değil, diğer sokak hayvanlarına da bakmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Maşallah kocaman örnek bir yüreği var"

Kadir Dayan’a köpekleri beslemesinde yardım eden esnaflardan Dilan Demir ise, Kadir'in yaşına rağmen büyük bir merhamet örneği sergilediğini anlattı. Kadir'in günlük 30 lira harçlık almasına rağmen sokak hayvanlarına her gün yiyecek almaya çalışması karşısında esnaf olarak oldukça duygulandıklarını belirten Demir şöyle konuştu:

“Ağrı biliyorsunuz çok soğuk. Kar yağmış. Bizde esnaf olarak hayvanlara baktık. Bu yavruları ve annelerini birlikte besledik. Ama sokakta çok fazla hayvan var. Hepsinin bir şekilde bakılması lazım. Bu konuda yetkililerin de yeterince el atması gerekiyor. Bunlar da büyüdü artık. Bundan sonra bir barınağa götürülmeleri gerekiyor. İnsanlarımıza da buradan sesleniyorum. Lütfen duyarlı olsunlar. Şu kış günlerinde hayvanlar için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Esnaf Ahmet Özova da yavru köpeklerin insanların ilgisine alıştıklarını ve her gün belli saatlerde kapılarına gelerek yiyeceklerini aldıklarını belirtti.

