AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Demir ve Çintimar’ı misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı misafir etti.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Prof. Dr. Karabulut’un yürüttüğü çalışmalar ile üniversiteyi fiziki, sosyal ve kültürel olarak bölgenin önemli eğitim kurumlarından biri yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin yapılaşma, akademik, idari ve öğrenci sayısındaki yoğunluk ile geleceğe emin adımlarla ilerlerken bir yandan da kentin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

AĞRI 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:53

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