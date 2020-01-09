Uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu

TÜRKİYEİran sınırında kavisler çizerek uçan uçağın bıraktığı kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde bugün öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçtu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizdi. Uçağın bıraktığı kuyruk izi ise gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlendi.
AĞRI
11 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 05:53
- GÜNEŞ 07:22
- ÖĞLE 12:20
- İKİNDİ 14:48
- AKŞAM 17:09
- YATSI 18:33