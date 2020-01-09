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Ağrı’da atletizm sporcu seçme taraması yapıldı

İHA

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan 'Her Şehirde Atletizm' projesi kapsamında, Ağrı'da 1316 yaş arası 85 çocuğa, Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması yapıldı

Ağrı’da atletizm sporcu seçme taraması yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından başlatılan 'Her Şehirde Atletizm' projesi kapsamında, Ağrı'da 1316 yaş arası 85 çocuğa, Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taraması yapıldı
Çocuklar, Prof. Dr. Işık Bayraktar başkanlığındaki 15 kişiden oluşan heyet tarafından çeşitli testlere tabi tutuldu.
Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Her Şehirde Atletizm' projesi pilot il seçilen 4 kentten biri olan Ağrı’da devam etti. Proje kapsamında 1316 yaş arası 85 çocuğun yetenek taraması ve detaylı performans ölçümleri Ağrı 2500 kişilik Spor Salonu'nda yapıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve 15 kişilik heyet, çocukların yaş ve boy oranını belirledi. Atletizm Teknik Branşlar Sporcu Seçme Taramasında kriterlere uyan çocuklar çeşitli testlere tabi tutuldu. Performans testleri sonucunda yetenekli oldukları belirlenen çocukların isimleri, kayıt altına alınarak, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirilecek.
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak ile birlikte 2500 kişilik Spor Salonu'na gelerek çalışmaları izledi.
Başkan Fatih Çintimar yaptığı açıklamada: "Bu proje kapsamında 4 pilot il belirledik. Bu iller Van, Ağrı, Gaziantep ve Zonguldak. Projenin ilkini Van ilimizde yaptıktan sonra Ağrı ilimize geldik. Hedefimiz, Türkiye'nin her bölgesinde, atletizmin her branşını yapılabilecek pozisyona getirebilmek. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da federasyonumuza özel bir destekleri var. Bu bölgelerde dünya çapında sporcularımız var. Bu yetenekleri tespit edip, eğitime tabi tutarak da ülkemizin sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.

AĞRI

09 Ocak 2020 Perşembe

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