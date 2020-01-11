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Ağrı'da sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

İHA

Ağrı'da Yazıcı Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan eski Başçavuş köyü, barajda su seviyesinin düşmesi ile birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.

Soğuk kış günlerinin etkisini gösterdiği Ağrı’da, baraj kapaklarının açılması ve yeterince yağışın olmaması sebebi ile Yazıcı Barajı’nda su seviyesi yarı yarıya düştü. Her yıl kış mevsiminde su ile dolu olan baraj, buz kaplı yüzeyi, sular altında kalan cami minaresi ve doğal güzellikler ile fotoğraf sanatçılarına muhteşem kış manzaraları sunarken, bu yıl o görüntüsünden oldukça uzak kaldı. Başçavuş köyüne kış manzaraları çekmek için giden fotoğrafçılar, her yıl baraj suları altında kalan caminin minaresini uzaktan çekerken, bu yıl cami ile birlikte köyü de çekme imkânı buldu.

"Sular 30 metreden fazla çekilmiş"
Başçavuş köyüne kış manzaraları çekmek için gelen Ömer Adıgüzel, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini söyledi. Yazıcı Barajı yapıldığından beri böyle bir manzara ile karşılaşmadığını dile getiren Adıgüzel, durumun kuraklığın göstergesi olabileceğini kaydetti. Bu yıl sular altında kalan eski köy yerindeki bütün yapıların gün yüzüne çıktığını ifade eden Adıgüzel, “Ben baraj yapıldığından beridir, yaz kış ayrı bir güzellik sunan bu bölgeye gelip fotoğraf çekiyoruz. Her mevsim harika görüntüler yakaladığımız bir fotoğraf stüdyosu adeta. Bugün de buraya kış manzaraları yakalamak için geldik. Her kış burası su ile doluydu ve buz kaplıydı. Cami minaresi tek görünüyordu. Biz de bunları çekiyorduk. Ama bu yıl geldiğimizde barajda su kalmadığını gördük. Eski köy tamamen ortaya çıkmış durumda. Havalar Ağrı’da soğuk. Ancak yeterince kar yağmadı. Yazın da kurak geçmişti. Şuan baraj kapaklarının açıldığı için su seviyesinin düştüğünü söylüyorlar ama bu kuraklıktan da kaynaklı diye düşünüyorum” dedi.

"Köylüler eski evlerinin temellerini ziyaret ediyor"
Önceki yıllarda sadece minaresi su üzerinde kalan köyün eski sakinleri ise uzun zaman sonra gün yüzüne çıkan evleri, sağlık ocağı, köprü, ev, ahır ve mezarlığı ziyaret ederek, eski günleri yad ediyor. Zamanında gezdikleri köyün sokaklarına, kaldıkları evlere, gittikleri camiye, kullandıkları köprüye bakan köylüler, ziyaretçilere de ortaya çıkan yerleşim yerinin bölümlerini tanıtırken, kışın ilerleyen döneminde yeterince kar yağışının olması için dua ettiklerini dile getirdiler.

AĞRI

11 Ocak 2020 Cumartesi

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