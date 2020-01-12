Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’nın Kumlugeçit köyünde su kuyusuna düşen dört yavru köpek, Ağrı Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Su kuyusundan gelen sesler üzerine yavru köpekleri fark eden köylüler, kendi imkanları ile yavru köpekleri kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köpeklerin sahibi olan çocuk ile birlikte yavru köpekleri mahsur kaldıkları kuyudan çıkardı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesaplarından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

AĞRI 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:53

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