Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar

İHA

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyor.

Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da balıkçılar, soğuk hava ve buz gibi suya aldırış etmeden balık avlıyor.
Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da tulumlarını giyerek, başta Murat Nehri olmak üzere buz tutan akarsulara girerek, balık avlayan balıkçılar, yakaladıkları balıkları şehir merkezinde pazarlarda kurdukları el tezgahlarında satıyorlar.
Şehir merkezinde buz gibi havada yakaladıkları balıkları satmaya çalışan balıkçı Ferhat Deniz, sekiz yıldır balıkçılık yaptığını ve kışın soğuk havaya rağmen hemen her gün kilometrelerce yol kat ederek Murat Nehri’ne giderek, balık avladıklarını söyledi.
Yakaladıkları balıkları şehir merkezinde sattıklarını kaydeden Deniz, havanın eksi 25 dereceye kadar indiği Ağrı’da kışın oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi.

‘Çok zor şartlarda yakalıyoruz’
Soğuk havaya rağmen her gün geçinebilmek için her gün balık avlamak zorunda olduklarını kaydeden Deniz, “Yaklaşık 9 yıldır bu işi yapıyorum. Çok zor şartlarda yakalıyoruz. Sabah erkenden gidip soğuk havada balıkları yakalıyoruz. Yakaladığımız balıkları getirip burada satmaya çalışıyoruz. Ekmek parası için bu zorluğa katlanıyoruz. Hava çok soğuk. Soğuk havada suyun içine girip çıkarıyoruz balıkları” dedi.

‘Kilosunu 3 ila 5 liraya satıyoruz’
Günde ortalama 100150 kiloya yakın balık avladıklarını belirten Deniz, “Yakaladığımız balıkları burada kilosunu 3 ila 5 liradan satmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman satamıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Akşama kadar 50 lira falan kazanıyoruz. Ağrı’da kışın yaşam çok zordur. Memleketimiz soğuk bir memleket. Şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derecenin üstünde. Bu havada balıkları yakalayıp getiriyoruz. Hemen hemen her gün gidiyoruz. Serpme ağlar ve turlarla yakalıyoruz. Çoğunlukla Murat Nehri ve Balık Gölü’nde yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

AĞRI

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini ...
Başkan Sayan: “İmamoğlu, her şey çok güzel olacak demişti; her şeyi berbat etmeye başladılar”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “İmamoğlu, her şey çok güzel olacak ...
Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu
Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs ...
AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak”
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin ...
AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı ...
Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekibi ...
Ağrı’da soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Ağrı’da soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi
Küçük Melek her ay ameliyat oluyor
YEREL HABERLER Küçük Melek her ay ameliyat oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X