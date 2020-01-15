Milletvekili Çelebi: “Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Çelebi: “Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu”

İHA

Milletvekili Çelebi: “Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu”

Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu.
AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan ‘afiliasyon protokolü’nün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından onaylandığını belirterek, “Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanemiz, artık daha nitelikli sağlık hizmeti verecek. Protokolün ilimize hayırlı olmasını diliyor, başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve AİÇÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Ağrı’ya son yıllarda yapılan sağlık yatırım ve dönüşümlerine bir yenisi daha eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret eden Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’ya ilişkin sağlık müjdeleri verdi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında imzalanan ‘afiliasyon protokülü’nün Sağlık Bakanı Koca tarafından onaylandığını açıkladı.
DAHA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ
Protokol ile hastane ve üniversitenin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda işbirliği yapacağını belirten Çelebi, şu bilgileri verdi:
“Sayın Bakanımızın onayladığı afiliasyon protokolü ile Devlet Hastanemiz artık aynı zamanda bir ‘Üniversite Hastanesi’ statüsüne kavuştu. Ayrıca 2’nci basamak sağlık kuruluşundan, 3’üncü basamak sağlık kuruluşu statüsüne yükseldi. Yeni sistem ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadrolu olarak çalışacak olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecekler ve ameliyatlarını gerçekleştirecekler. Farklı alanlarda ihtisaslaşmış Uzman DoktorDoçent ve Profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Personel sayımız da yaklaşık iki kat yükselecek.”
AKADEMİSYEN DOKTORLAR GÖREV YAPACAK
Milletvekili Çelebi, Sağlık Bakanlığı’nın kadro tahsisini arttırmasıyla birlikte üniversite kadrosunda bulunan YÖK destekli akademisyen sayılarında da artış olacağını bildirdi. Üniversite kadrosunda yer alan akademisyen doktorların, uzun vadeli olarak Ağrı Devlet Hastanesinde hizmet vereceğini sözlerine ekleyen Çelebi, ”Bu da sağlık hizmetinin niteliğini arttıracak. Ayrıca hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Tıp Fakültemizin Ağrı’da kurulum işlemleri hızlanacak. Tıp Fakültesi ve bileşenleri olan sağlık birimlerine gelen öğrenci sayısı da artacak. Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanemiz, artık daha nitelikli sağlık hizmeti verecek. Protokolün ilimize hayırlı olmasını diliyor, başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve AİÇÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AĞRI

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar
YEREL HABERLER Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini ...
Başkan Sayan: “İmamoğlu, her şey çok güzel olacak demişti; her şeyi berbat etmeye başladılar”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “İmamoğlu, her şey çok güzel olacak ...
Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu
Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs ...
AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak”
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin ...
AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X