UCİM heyetinden AÇSHP İl Müdürü Erim’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

UCİM heyetinden AÇSHP İl Müdürü Erim’e ziyaret

İHA

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı İl Temsilcisi Av. Ömer Fidan ve UCİM Ağrı koordinatörleri Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Şafi Erim’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette UCİM derneği Türkiye yapılanmasından; çalışma şeklinden, Ağrı ilinde çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik yapılması planlanan eğitim faaliyetlerden bahsedilerek bilgi verildi. Bu faaliyetlerle ilgili olarak Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteklerinin çok önemli olduğu belirtildi.
Bu bağlamda Mehmet Şafi Erim, “Çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalarla ilgili olarak UCİM ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışarak faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinin çok yararlı olacağını ve bundan memnuniyet duyacağımızı, çocuk ihmal ve istismarını azaltmaya yardımcı olacak her türlü desteği de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum” dedi.

AĞRI

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Çelebi: “Ağrı Devlet Hastanesi ‘üniversite hastanesi’ statüsüne kavuştu”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: “Ağrı Devlet Hastanesi ...
Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar
YEREL HABERLER Eksi 25 derecede suya girip balık avlıyorlar
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini ...
Başkan Sayan: “İmamoğlu, her şey çok güzel olacak demişti; her şeyi berbat etmeye başladılar”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “İmamoğlu, her şey çok güzel olacak ...
Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ağrılı Halterci Batuhan Akbaş Türkiye Şampiyonu oldu
Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs ...
AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak”
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “KÜSİ ile ülkemizin ...
AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı oluşturuldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’de İslami İlimler Arapça Temel Eserler kitaplığı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X