Ağrı'da PKK/KCK'nın silah taciri yakalandı

AĞRI'da bölücü terör örgütü PKK'nın propagandası ve silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonucunda Patnos ilçesinde terör örgütü propagandası ile silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 adet şarjör, 73 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve aksesuar ele geçirildi.

AĞRI 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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