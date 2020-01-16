Terör propagandası ve silah kaçakçılığı yapan şahıs gözaltına alındı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası ve silah kaçakçılığı yapan bir şahıs gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Patnos ilçesinde PKK / KCK terör örgütü propagandası ve silah ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalar sonucunda, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 73 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve aksesuar ele geçirildi. Olayla ilgili şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

AĞRI 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.