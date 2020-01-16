Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’u ziyaret etti

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.

Vali Elban tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 20192020 eğitimöğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Karabulut, nezaket ziyaretinden ve üniversiteye verdiği destekten dolayı Vali Elban’a teşekkür ettiğini söyledi.

AĞRI 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:52

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