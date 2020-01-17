Ağrı’da karne heyecanı

Ağrı’da 20192020 eğitimöğretim yılının birinci dönemin sona ermesi ile birlikte yaklaşık 165 bin öğrenci karne aldı

Ağrı’da 20192020 eğitimöğretim yılının 1. Döneminin sona ermesi ile birlikte merkeze bağlı Aşkale Köyü Ahmet Alagöz İlk ve Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Burada düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karne dağıtım töreninden önce Vali Elban, okulda KodlAğrı Projesi kapsamında kurulan kodlama sınıfını gezerek, öğrencilerin 1. Dönemde yaptıkları projeleri inceledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenlerden proje hakkında bilgiler alan Elban, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne dağıtımından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Elban, ülke genelinde yaklaşık 18 Milyon öğrencinin bu gün karne aldığını belirterek, öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak istediklerini söyledi. Elban: “Bu gün 20192020 eğitimöğretim yılının 1. Dönemi sona erdi. Ülkemizde zorunlu eğitim çağında olan yaklaşık 18 Milyon yavrumuz bu gün karnelerini aldı. Yaklaşık 15 günlük tatilleri var. Bizde bu vesile ile Aşkale Köyümüze geldik. Yavrularımızın heyecanına ortak olmak istedik. Bu geçen yarıyıldaki başarıları için kendilerini tebrik ettik. Öğretmenlerimizle de görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah 2. Döneme daha gayretli, daha başarılı bir yarıyıl geçireceğiz. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize gelecekte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karne dağıtım töreninde Vali Elban’a İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’de eşlik etti.

AĞRI 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:52

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