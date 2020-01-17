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Okuluna dönen Burak, karnesiyle Milli Eğitim Müdürü'ne koştu

DHA

AĞRI´da, maddi imkansızlık nedeniyle dönem başında okulu bırakıp ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Elsin, 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında okuluna geri döndürülmesinin ardından bugün karnesini aldı. Onur belgesi de alan Elsin, kendisiyle bizzat ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin´i ziyaret etti.

AĞRI´da, maddi imkansızlık nedeniyle dönem başında okulu bırakıp ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Elsin, 'Benim Öğrencim' projesi kapsamında okuluna geri döndürülmesinin ardından bugün karnesini aldı. Onur belgesi de alan Elsin, kendisiyle bizzat ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin´i ziyaret etti.
Ağrı merkez İpek Yolu Ortaokulu´nda okuyan Burak Elsin, dönem başında ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okulunu bırakarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kent genelinde çeşitli sebeplerle okulu bırakan öğrencilerin tespit edilip, tekrardan okula kazandırılması amacıyla başlatılan `Benim Öğrencim´ projesi kapsamında oluşturulan ekiplerin çalışmaları sonucunda Burak´ın durumunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendisi ile bizzat ilgilenerek, yeniden okula dönmesini sağladı. Burak´ın ailesinin maddi sıkıntılarının çözümü konusunda Ağrı Valisi Süleyman Elban´ın da desteği ile Burak Elsin'in eğitimine devam etmesi sağlandı.
Girişimler sonucu çok sevdiği okuluna devam eden Burak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1'inci döneminin sona ermesi ile karnesini alır almaz kendisine sahip çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin´e koştu. Karnesini ve aldığı onur belgesini gösteren Burak´ı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, çeşitli hediyeler verdi.
İl genelinde okula devam edemeyen öğrencilerin okula tekrardan kazandırılması için başlatılan `Benim Öğrencim´ projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Başlattığımız `Benim Öğrencim´ projemiz devam ediyor. Bu proje ile il genelinde çeşitli sebeplerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerimizi tekrar okula kazandırıyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ılk döneminde 82 kız, 70 erkek öğrenci okula kazandırılıdı. Burak da bu öğrencilerimizden biri. Bugün karnesini alır almaz bizlere gelmesi mutlu etti. Biz bu öğrencilerimizin tamamının durumunu oluşturduğumuz ekiplerimizle takip ediyoruz. İhtiyaçlarını Sayın Valimizin desteği ile karşılıyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarını da takip edip, kendilerine gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Karnesini alır almaz Milli Eğitim Müdürü Tekin´in yanına koşan Burak, okulu zorunlu olarak bıraktığında çok pişman olduğunu ancak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başlattığı proje ile yeniden okullu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Elsin, "Sekizinci sınıfa gidiyorum. Sene başında ailemin durumu kötü olduğu için okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama Milli Eğitim Müdürümüz bunu öğrendi. Adliyedeki Hakim ve Savcı ağabeylerimin de desteği oldu. Okuluma yeniden başladım. Bundan sonra hiç okulu bırakmayacağım. Müdürüme söz verdim. Büyüyünce savcı olacağım. Allah onlardan razı olsun" dedi.FOTOĞRAF

AĞRI

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
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  • İKİNDİ 14:53
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  • YATSI 18:38
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