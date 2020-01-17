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Ağrı’da “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile Bilim Merkezi kurulacak

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) sunulan "Bilim, Bakalım Neymiş?" projesi destek almaya hak kazanan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.

Ağrı’da “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile Bilim Merkezi kurulacak

Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) sunulan “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi destek almaya hak kazanan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.
Serhat Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile başvuran Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi mali destek almaya hak kazandı. Projenin hayata geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven sözleşme imzaladı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sunduğu “Bilim, Bakalım Neymiş?” Projesiyle, Ağrı’daki çocukların ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında çağın gereklerine uygun eğitim modellerinden faydalanmasını, dezavantajlı gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu ve ildeki eğitim koşularının iyileştirilmesini hedefliyor. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz Bilim, Bakalım Neymiş? İsimli proje çerçevesinde; çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiş donanım malzemeleri, bilimsel faaliyetler için ihtiyaç duyulan materyaller ve merkezde yürütülmesi düşünülen uygulamalı eğitimleri kapsayan Bilim Merkezi kurulacaktır. Projenin amacı, bilim ve teknoloji alanında çocuk ve gençlerin tamamen uygulamaya dayalı; yaparakyaşayarak, dokunarak, görerek ve hissederek teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çağın gerektirdiği gibi donanımlı, kullanım amacına uygun ve ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış ve tasarlanmış bilim merkezinde faaliyetlerin yürütülmesidir. Sadece Ağrı İli’nin değil komşu illerinde ziyaretine sunacağımız Bilim Merkezi ile bölgedeki çocukların, gençlerin bilimsel faaliyetlerle daha fazla etkileşim halinde olmalarına imkan oluşturulacak; içinde yaşadığı dünyayı keşfeden, yenilikçi, üretken, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve sürece dahil olabilen bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Projemiz ile; eğitimde yenilikçi eğitim modelleri uygulamak, kurulmasını hedeflediğimiz bilim merkezi kapsamında HavacılıkUzay, Sanal Gerçeklik ve Robotik olmak üzere üç tema belirleyerek, belirlediğimiz temalara uygun eğitim sınıfı ve sergi alanı oluşturmaktır. Kurulan sınıflar ile eleştirel düşünebilen, takım çalışmalarını kavrayabilmesine ve iletişim becerilerini geliştirmesine destek vermek, eğitimde altyapı ve hizmet kalitesini iyileştirmek, mesleki eğitime yönelimi artırmak ve simülatörlü eğitimler ile iş kazası riskini ortadan kaldırarak sağlıklı, çevreci ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak, stem yaklaşımını baz alan eğitim robotları sayesinde kodlama ve algoritma mantığını kavramasını sağlamaktır. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında, sosyal hayata uyumlarını ve topluma entegrasyonunu sağlamak, uçuş simülatörü ile gerçek hayatta gerçekleştirilmesi riskli, pahalı ya da zaman gerektiren deneme, inceleme ve çalışmaların gerçekleştirilmesine olanak sağlamak, akıl oyunları sınıfları sayesinde öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesini sağlamak ve bilgi ve becerileriyle kendilerine olan güveni artırmak, hedef grubun mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacaktır”dedi.

AĞRI

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:38
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