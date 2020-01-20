200 ekmek her gün askıda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

200 ekmek her gün askıda

İHA

200 ekmek her gün askıda

Ağrı’da beş yıl önce Ağrı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından uygulamaya konulan “Askıda Ekmek“ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün ortalama 100 adet ekmek dağıtılıyor.
Ağrı’da belli başlı işletmelerde uygulanan “Askıda Ekmek“ uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyaçları karşılanarak, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardım ediliyor. Veren elin alan eli görmemesi anlayışıyla yıllardır uygulanan proje ile vatandaşlar tarafından yapılan maddi yardımlar “Askıda Ekmek“ uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine günlük ekmek olarak veriliyor.
“Bu uygulamayla veren el, alan eli görmüyor”
"Askıda Ekmek" uygulamasını beş yıl önce hayata geçiren işletme sahibi Yusuf Tahtalı,uygulamaya destek verilmesi gerektiğine vurgulayarak, “Askıda ekmek uygulaması beş yıldır burada yürütülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kim tarafından yapıldığı bilinmeden ekmek yardımında bulunuluyor. Bu uygulamayla veren el, alan eli görmüyor. Bu şekilde yardımda bulunuyorlar. Çok güzel bir proje. Bu şekilde devam ediyoruz“ şeklinde konuştu.
“Günde ortalama 100 ila 120 ekmek dağıtımı yapıyoruz“
"Askıda Ekmek" uygulamasının sürdürüldüğü işletmede, günlük 200 adet ekmeği askıda ekmek için ayırdıklarını söyleyen Yusuf Tahtalı, “İhtiyaç sahibi aileler her gün buraya gelip beş veya altı adet ihtiyaçlarına göre ekmek alıyorlar. Dağıtılan ekmek sayısını her gün toplanan ekmek miktarından düşüyoruz. Günde ortalama 100 ila 120 tane ekmek dağıtımı yapıyoruz. Belli başlı tanıdığımız insanlar geliyor genelde ama bazen tanımadığımız kişilerde geliyor. Kimseyi boş çevirmiyoruz“ ifadelerini kullandı.

“Özellikle de bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok iyi oluyor”
Özellikle vatandaşların yardımlarıyla yürütülen bu proje kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğünü ifade eden Yusuf Tahtalı: “Vatandaşlar bazen gelip elli lira veriyor askıda ekmeğe asmamız için. Bu kırk tane ekmek ediyor. Biz bu kırk tane ekmeği askıda ekmeğe asıyoruz. Bu uygulama gerçekten çok güzel. Vatandaşlar Kızılay’dan yemek vaktinde yemeklerini aldıktan sonra buradan da ekmeklerini alıyorlar. Özellikle de bu soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok iyi oluyor. Allah hayır sahiplerinden razı olsun.“ açıklamalarında bulundu.

AĞRI

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi
Buzda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Buzda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü ...
Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu
YEREL HABERLER Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu
Ağrı’da Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X