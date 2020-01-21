Ağrı’da başarılı sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti

Ağrı’yı Türkiye Açık Kick Boks şampiyonasında başarılı bir şekilde temsil eden, Ağrılı Kick Boksçular Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’i ziyaret etti.

Antalya’da düzenlenen Kick Boks Şampiyonasında 1 altın,1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Ağrılı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’i ziyaret etti.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve Kick Boks Antrenörü Hüseyin Oflaz yönetimindeki sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaretlerinde elde ettikleri başarılarının hikâyesini il müdürü Demir’e anlattı.

İl Müdürü Demir ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında, Kick boks antrenörü Hüseyin Oflaz’ı ve derece elde eden sporcuları tek tek tebrik ederek, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

AĞRI 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.