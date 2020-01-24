TASKK Başkanı Düşmez: "Futbolda komplo teorisi üretmeye gerek yok"

Doğu ve Güneydoğuda örgütlü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi esnasında TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez’in “Sivası çekme” ifadesinin, espiriden ibaret olduğunu söyleyerek “Komplo teorisi üretmeye gerek yok” ifadelerine yer verdiler.

TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarının çekildiği sırada yanında bulunan TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem’e "Sivas'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansıdı ancak uyarıya rağmen kura esnasında çekilen takım Sivasspor oldu.

Bu olay sonrasında sosyal medya üzerinden birçok taraftar yorumlar yaptı. Ağrı, Bingöl, Şırnak, Muş, Siirt, Mardin, Ardahan, Kars, Batman, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Malatya, Van ve Bingöl Askf Başkanları, yayınladığı ortak açıklama ile konunun ülke futboluna zarar verdiğini söyledi.



"İsmail Erdem Sivaslıdır, konu espriden ibarettir"

Kendilerinin de yerel amatör liglerin fikstür çekimlerinde zaman zaman bu tarz espriler yaptıklarını söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, “Biz de fikstür çekimlerinde zaman zaman böyle espriler yapıyoruz. İsmail Erdem Sivas’ın bir evladıdır. Sivaslılığını herkes iyi bilir. Sivas Platformunun başkanılığını yürütüyor. Bunu TFF yönetim kurulu üyesi olmadan öncede yapıyordu. Ali Düşmez başkanımızın yaptığı da, birlikte mesai harcadığı arkadaşına yönelik bir espriden ibarettir” dedi.



"Türk futbolunda komplo teorileri olmamalı"

Bingöl ASKF Başkanı Aliekber Alimoğlu ise, “Ülke futbolunda komplo teorileri ile gündem oluşturulmamalı. Gündem aranacak ise futbolu nasıl daha ileriye taşırız konusu gündem olmalıdır. Bugün sosyal medyada bu espriye komplo teorileri üretenler, geçen hafta Ankara’da yapılan Spor Çalıştayına dair tek kelime etmemişlerdir. Önemli spor yazarlarının da bu işe balıklama atlamasını kabul etmek mümkün değildir“ dedi.



"Ali Düşmez ülke futbolunun bir değeridir"

Bu konunun sosyal medyada tartışılmaya çalışılmasının bir kasıt taşıdığını söyleyen Siirt ASKF Başkanı Ahmet Muhtar ise üzülerek sosyal medyayı takip ettiklerini söyleyerek, “Espiriden ibaret bir konunun bu kadar gündeme gelmesinde bir kastın olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple Ali Düşmez gibi bir spor adamının yıpratılmaya çalışılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ali düşmez ülke sporu için önemli bir değerdir. Onun başkanlığında yapı bugün ülkenin 81 ilinde spora gönüllü olarak hizmet veriyor” dedi.

AĞRI 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

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