Tutak Öğretmen evi kafesinde yangın

Tutak Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafede kullanılan tüplerden biri patladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Tutak Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafede kullanılan tüplerden biri büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle kafede yangın çıktı. Tutak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Patlamada can kaybının olmaması sevinçle karşılanırken kafede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AĞRI 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:48

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