Ağrı’da narkotik madde arama köpeği ile uyuşturucu araması

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik madde arama köpeği Ares ile mahalle ve metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin yayınlanan görüntülerle birlikte uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek amacıyla "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği belirtildi.

AĞRI 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.