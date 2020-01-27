Ağrı Vefaspor’un rakipleri belli oldu

Futsal (Salon Futbolu) Türkiye Şampiyonası hazırlıkları devam ediyor. Geçen hafta Türkiye’nin dört bölgesinde oynanan maçlar sonrasında önümüzdeki sezon Futsal Süper Lig’de oynayacak olan 12 takım belli oldu. Şimdi takımlar Türkiye Şampiyonu olup, Avrupa Şampiyonasına katılmak için mücadele edecek.

Ağrı temsilcisi olarak liglere katılan ve gruptan lider çıkara Türkiye’deki ilk 12 takım arasına kalarak önümüzdeki sezon Futsal Süper Lig’e katılma hakkı kazanan Ağrı Vefa Spor, ülkemizi “Futsal Avrupa Şampiyonasında” temsil edebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadrosunu güçlendirerek şampiyonaya gidecek olan Ağrı Vefa Spor’un üst tur rakipleri belli oldu. Temsilcimiz İstanbul’da çekilen kura sonrasında İzmir Büyük Şehir Belediye Spor ve Diyarbakır Ali Paşa Spor ile eşleşti.

Ağrı Vefa Spor bu turdan galip gelmesi durumunda İlk sekiz arasına kalacak. İlk sekiz maçları, çekilen kura sonrasında deplasmanlı oynanacak.

AĞRI 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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