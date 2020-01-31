Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt ilçesinde Gelişim Evi Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü'nün açılışını yaparak, 17 okulda Akıl ve Zeka Oyunu Sınıfı açtıklarını ifade etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Cemile Yassuboğa İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda incelemelerde bulundu. Okul yöneticilerden okul hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra Gelişim Evi Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü'ne geçti.

Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Doğubayazıt Belediyesi Meclis Üyesi Sıddık Söyler ve Gelişim Evi Akıl ve Zeka Oyunları Kulüp Başkanı Çiğdem Yalçın ile birlikte kulübünün açılış kurdelesini kesen Tekin, kulübü gezerek Kulüp Başkanı Yalçın'dan bilgi aldı. İlçelerde birer tane daha 'Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları' kuracaklarını dile getiren Tekin," 2023 Vizyonu doğrultusunda ilimiz ve ilçelerimizde, öğrencilerimizin zihinsel becerilerini artırmak ve onlara stratejik düşünce yeteneği kazandırmak için okullarda zeka oyunu sınıfları kurulmaktadır. Şu ana kadar 17 okulda açılan ve içinde çeşitli zeka oyunu bulunduran sınıflardan öğrenciler bireysel olarak, grup halinde veya öğretmenlerinin eşliğinde faydalanabilmektedir. Tüm kademelerde öğrencilerimizin zeka oyunları ile kendi potansiyellerinin farkına varabilmelerini, kendilerini gerçekleştirmelerini ve bu sayede de ilimiz genelinde akademik başarıyı artırmayı hedeflemekteyiz. Kurulan Zeka Oyunu Sınıfları ile öğrencilerimiz işlem ve strateji gücünü geliştirecek oyunlar oynayarak; sözel ve görsel zekalarını kullanarak problem çözme, hızlı ve doğru karar verebilme, üç boyutlu düşünme, kendilerine özgü yaklaşımlar geliştirme, tasarım yapma, şekil oluşturma, taktik geliştirme gibi eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir. Bu kapsamda; İlimiz Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü 'Akıl ve Zeka Oyunları ile Odaklanıyorum Projesi' ile de müdürlüğümüzce ön planda tuttuğumuz Akıl ve Zeka Oyunu Uygulamalarını yaygınlaştırarak eğitimde kalitemizi arttırma gayretindeyiz. 20182019 eğitim öğretim yılı ve 20192020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 100 öğretmenimize Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi verilmiştir. Akıl ve zeka oyunları uygulamaları eğitici eğitimi almış öğretmenlerimizce ilimizde görev yapan öğretmenlere akıl ve zeka oyunları hizmet içi eğitimleri verilmeye devam edilecektir. Ayrıca verilen bu eğitimler meyvesini vermiş olup Türkiye Zeka Vakfı tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Okullar Arası Zeka Turnuvasında ilimiz Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öncelikle il birincisi olmuş olup daha sonra yapılan bölge finallerinde bölge üçüncü olmuş ve Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Finalinde Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde “bölge birinciliği” elde ederek Türkiye 20'incisi olmuştur. Elde edilen bu başarı sistematik ve azimli çalışmamızın sonucudur. Yine aynı gayret ve azimle bir çok başarının altına imza atacağımıza inanıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunun en önemli maddelerinden olan ve öğrencilerimizin gerek entelektüel gerekse teknik açıdan gelişimlerini sağlayan Tasarım Beceri Atölyelerimiz bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Bu atölyelerde çocuklarımıza hayal etmeyi, hayallerini kağıda dökmeyi, projeleştirmeyi öğretirken; üretebilmelerini ve böylece hayalden gerçeğe bir köprü kurmalarını amaç ediniyoruz. 20192020 eğitim öğretim yılında, 6 olan TasarımBeceri Atölyelerimizin sayısını 18’e çıkarmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Kulübünün açılışının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinden ayrıldı.

AĞRI 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:45

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