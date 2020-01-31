Ağrı’da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı’da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi

İHA

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2019 ve 2020 yıllarının afete hazırlık yılı ilan edilmesi ile kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi.

Ağrı’da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2019 ve 2020 yıllarının afete hazırlık yılı ilan edilmesi ile kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi.
Ağrı AFAD İl Müdürü Necati Oruk başkanlığında gerçekleştirilen 2 saatlik eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE’de görevli yetkili personeller, ilk yardım konusunda basın mensuplarına çeşitli bilgiler aktardı.
Yapılan eğitimin ardından açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Necati Oruk, Ocak ayının temasının "ilk yardım eğitimi" olarak belirlendiğini ifade ederek: “Eğitim çok başarılı geçti. İlk yardım konularında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Aynı zamanda bu eğitimlerimize herkes dilekçe ile başvurabilir. 16 saatlik eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve kimlik veriyoruz" dedi.

AĞRI

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da 17 okulda Akıl ve Zeka Oyunu Sınıfı açıldı Doğubayazıt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 17 okulda Akıl ve Zeka Oyunu Sınıfı ...
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Ağrı’da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı’da toplanan yardımlar deprem bölgesine ...
Huzurevi sakinleri sanatla huzur buluyor
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri sanatla huzur buluyor
Patnos Sivil Toplum Platformu Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Patnos Sivil Toplum Platformu Elazığ ve Malatya için ...
İlçe kaymakamlardan çocuk evlerine ziyaret
YEREL HABERLER İlçe kaymakamlardan çocuk evlerine ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X