Ağrı’da kar köy yollarını kapadı, hastalar için 112 seferber oldu

Ağrı’da etkisini artıran kar yağışının ardından birçok köy ile irtibat kesilirken, 112 acil ekipleri köylerde mahsur kalan hastaları kurtarmak için canla, başla çalışmaya devam ediyor

Ağrı’da iki gün boyunca aralıksız bir şekilde yağan kar yağışının durması ile birlikte köy yollarını açmak için tüm ekipler seferber oldu. Ağrı merkez ve ilçelerine bağlı 450 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ağrı Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde rahatsızlanan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Yusuf Çiftçi’nin imdadına 112 acil ekipleri kar üstü araçlarla yetişti. Gelen İhbarın ardından merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan köye hareket eden ekipler, yaklaşık üç saatlik çalışma ile köye ulaştı. Burada ateşi bir gün boyunca düşmeyen çocuğu kar üstü aracına alarak yolun açık olduğu kısımda ambulansa ulaştıran ekipler, başka bir vakayı almak için yine yollara düştü.

Kasta çocuğun babası Bahattin Çiftçi, tüm sağlık ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çocuğunun yüksek ateşinin olduğunu ve bir gündür hasta bir şekilde yattığını belirten baba Çiftçi, "Kar tüm köy yollarını kapadı. Bu nedenle hastaneye gidemedik. Sağ olsun 112 acil ekibini aradığımızda kısa sürede bizlere ulaşarak çocuğumu hastaneye getirdiler. Herkese çok teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun“ dedi.

Öte yandan Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AĞRI 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:44

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