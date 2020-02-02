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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze namazına katıldı

İHA

Ağrı'nın önceki gün vefat eden kanaat önderlerinden Ali İhsan Varol'un cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Varol ailesine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze namazına katıldı

Ağrı'nın önceki gün vefat eden kanaat önderlerinden Ali İhsan Varol'un cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Varol ailesine başsağlığı diledi.
Elazığ'dan uçak ile Ağrı Ahmedi Hani Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tarafından karşılandı.
Ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler helikopterle Patnos ilçesine geçerek, önceki gün vefat eden Ağrı'nın kanaat önderlerinden Ali İhsan Varol'un cenazesine katıldı.
Kılınan cenaze namazından sonra Varol ailesine başsağlığı dileyen Bakan Soylu, Ağrı’dan ayrıldı.

AĞRI

02 Şubat 2020 Pazar

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