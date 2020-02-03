Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu

İHA

Ağrı'da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Soğuk hava sürücülere gece nöbeti tutturdu

Ağrı’da etkili olan iki günlük kar yağışının ardından, Sibirya soğuklarını aratmayan soğuk hava yeniden etkisini hissettirirken, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.
İki gün aralıksız süren kar yağışının ardından gece termometrelerin yeniden eksi 20 derecenin altına düştüğü kentte, günlük yaşam durma noktasına geldi. Araçlarını soğuktan branda ve battaniye örterek korumaya çalışan vatandaşlar, araçlarının soğuktan donmasına engel olamayınca, gece soğuk hava nöbeti tutmaya başladı.
Dinlenme tesislerinde bekleyen tır şoförleri, gece boyunca yakıt depolarının altında ateş yakıp, her iki saatte bir araçlarını çalıştırarak, araçlarının donmaması için önlem almaya çalıştı.
‘Araç donduğu için yola devam edemedik’
Yolda soğuk hava nedeni ile aracının donması üzerine dinlenme tesisinde gece beklemek zorunda kaldığını belirten tır şoförlerinden Hacı Erdem, gece boyunca araçlarının donmaması için nöbet tutmak zorunda kaldıklarını söyledi. Erdem: “ Hava soğuk olduğu için yolda araç donuyor. Gece beklemek zorunda kaldık. Burada da yine soğuktan aracın donmaması için gece iki saatte bir kalkıp, aracı çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Ben buraya İzmir’den yük getirdim. Iğdır’a doğru devam edeceğiz. Ama soğuk hava arabaları dondurduğu için bizde mecburen nöbet tutuyoruz. Arabaları çalıştırmak zorunda kalıyoruz. İşimiz çok zor” dedi.
Bir diğer tır şoförü Erkan Eroğlu ise, uluslararası yük taşıdığını dile getirerek: “ Biz bu havada çok zorluk yaşıyoruz. Ağrı’da gerçekten hava çok soğuk. Şu an arabamız tamamen donmuş çalışmıyor. Gümrüğe gideceğiz. Gidemiyoruz. Tesise girdik ve çıkamıyoruz. Ateş yakıp çalıştırmaya çalışıyoruz. Gece boyunca da diğer arabalarında donmaması için mecburen nöbet tutuyoruz. Memleketin durumu ortada. Allah yardım etsin” ifadelerini kullandı.

AĞRI

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi
YEREL HABERLER Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor ...
İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da cenaze namazına ...
Ağrı'da Siyer Sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da Siyer Sınavı yapıldı
Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor
Ağrı’da kar köy yollarını kapadı, hastalar için 112 seferber oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da kar köy yollarını kapadı, hastalar için 112 ...
Tutak'ta kar yağışı
YEREL HABERLER Tutak'ta kar yağışı
Çatıda biriken kar çığ gibi düştü
YEREL HABERLER Çatıda biriken kar çığ gibi düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X